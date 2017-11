Na altura em que enviou a lista dos nomes a inscrever na Liga dos Campeões, a SAD encarnada optou por deixar de fora Krovinovic. A opção prendeu-se com o facto de a equipa técnica ter tentado ‘defender-se’ face aos crónicos problemas físicos de Júlio César, o que levou à inclusão do jovem Svilar, em simultâneo grande aposta para o futuro da baliza. Para além disso, Krovinovic também vinha na altura da recuperação de uma cirurgia a uma hérnia inguinal e só se estreou no banco no final de agosto. Mais: outra vaga de estrangeiro foi ocupada com Gabriel Barbosa, que tem 13 minutos disputados na Champions e o empresário a caminho de Lisboa para acertar a sua saída em janeiro.