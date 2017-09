Continuar a ler

Recorde-se que Vieira foi contestado pelos sócios presentes na AG que contou com Sublinhando a aprovação do Relatório de Gestão e Contas de 2016/17 por larga maioria, os encarnados dão ainda conta de que o presidente das águias "deu uma resposta cabal e congregadora, fortalecendo-se o espírito de união e vincando-se a certeza de que o apoio dos adeptos será, como sempre, essencial para os bons desempenhos e para os êxitos".Recorde-se que Vieira foi contestado pelos sócios presentes na AG que contou com cadeiras no ar, agressões e petardos

O Benfica fez, durante a madrugada, o balanço da AG que decorreu no Pavilhão n.º 2 da Luz, sublinhando que "o grande vencedor do serão foi o Benfica, que saiu mais forte"."O presidente do Benfica primeiro escutou, depois tomou a palavra: Luís Filipe Vieira deu respostas e reafirmou a confiança no sucesso, perante mais de 1.500 associados do clube (...) Sem paninhos quentes, com um discurso incisivo e direto, Luís Filipe Vieira empolgou a plateia encarnada, fechando-se a reunião magna com a convicção de que o grande vencedor do serão foi o Benfica, que saiu mais forte", pode ler-se na nota publicada no site dos encarnados.