Aí está Mile Svilar, o ‘miúdo’ de quem tanto se falou mas que só ontem foi possível ver em ação. E, diga-se, o talento belga, de 18 anos, deixou água na boca pela forma como encarou a primeira partida como jogador profissional. Pois é, caro leitor, nunca o novo camisola 1 do Benfica tinha sido utilizado numa equipa sénior, mas a verdade é que Rui Vitória gostou do que viu e sabe que tem o futuro da baliza bem seguro.

Ao segundo minuto da carreira sénior, Svilar já fazia disto

Mas vamos ao que interessa. Assim que entrou no relvado para os exercícios de aquecimento, Svilar imitou um ‘ritual’ dos guarda-redes ao tocar com as mãos na trave da baliza onde, por acaso, até começou o jogo. Durante os primeiros exercícios físicos, junto a Bruno Varela e Paulo Lopes, o ex-Anderlecht foi recebendo algumas dicas do treinador de guarda-redes, Luís Esteves, que teve a tarefa de ‘afinar’ Svilar antes de um dia que o jovem jamais esquecerá.

À prova O primeiro momento de perigo do jogo, ao contrário do que muitos esperavam, até pertenceu ao Olhanense, mas Svilar foi ao chão e mostrou ao que vinha. Januário tinha tudo para colocar os algarvios em vantagem, mas apareceu-lhe uma mancha branca pela frente e acabou por falhar o alvo. Claro que, nas bancadas, o público gostou do que viu e aplaudiu o reforço. A verdade é que, apesar de o Benfica ter suado para vencer, Svilar acabou por ter uma estreia relativamente calma, tirando um ou outro susto provocado pelo ataque do Olhanense. O futuro parece risonho.

A estreia histórica de Svilar: Da fita vermelha à segurança na baliza

Autor: Pedro Ponte