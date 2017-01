Rui Vitória não cumprimentou Augusto Inácio no final do jogo das meias-finais da Taça CTT devido a antigas declarações do treinador do Moreirense no programa 'Play-Off', da SIC Notícias, e não pelo facto de ter sido derrotado e, consequentemente, afastado da competição.Recorde-se que, antes de orientar a formação de Moreira de Cónegos, Inácio exerceu o cargo de diretor de relações internacionais do Sporting, sendo que, durante esse tempo, foi comentador residente do referido programa. Aí, semanalmente, foram várias as ocasiões em que criticou duramente os encarnados, o que deixou Rui Vitória ressentido, ao ponto de ter recusado estender a mão ao adversário.O treinador do Benfica, no entanto, cumprimentou restante plantel e equipa técnica do Moreirense, sendo que as principais críticas, no final, foram dirigidas à equipa de arbitragem. "Vão ver o que fizeram", terá dito Rui Vitória. Por isso mesmo, acabou expulso.

Autor: Nuno Martins