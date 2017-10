Na longa entrevista à BTV por ocasião do 14.º aniversário do Estádio da Luz, Domingos Soares de Oliveira abordou a questão da venda do naming do Estádio da Luz, um aspeto que está em cima da mesa há alguns anos mas que, até ao momento, nunca se concretizou."O que temos de analisar é: quantas pessoas são impactadas pelo nome do estádio? Tentamos valorizar a nossa exposição mediática, nomeadamente nos jogos europeus. Hoje sabemos que, em média, 78 milhões de pessoas veem jogos do Benfica na Europa. Aquilo que nos importa é que o patrocinador perceba o retorno que lhe damos", explicou o administrador financeiro da SAD dos tetracampeões.