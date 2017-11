Continuar a ler

"Tem dado nas vistas recentemente, primeiro pelas ameaças que faz e que depois se concretizam. Além de ser director geral da SAD, é também delegado ao jogo, o que lhe permite estar perto do relvado e condicionar, coagir elementos da equipa de arbitragem, e não apenas os árbitros principais. Sobre ele, decorre a investigação de um processo de corrupção ativa por causa da descida de categoria de Tiago Antunes. É um elemento crucial deste novo AD.""Delegado ao jogo do FC Porto B, um dos rostos do antigo AD. O que não seria se o Benfica tivesse um vice presidente e um vice familiar fosse delegado da Liga de Clubes.""Um bocadinho mais abaixo nesta estrutura, com pessoas que não estão ligadas directamente ao clube. António Perdigão e Alexandre Morgado. Estes dois senhores são elos de ligação do FC Porto com a restante estrutura ligada ao CA da AF Porto. Estes factos estão na posse das autoridades. São pessoas cujo objetivo é contactar os árbitros, condicioná-los""Na AF Porto é preciso destacar Carlos Carvalho e Sérgio Pereira, que foi castigado no âmbito do processo AD. Todos estes elementos, de acordo com as informações prestadas às autoridades, tentam ajudar o FC Porto a controlar os árbitros.""Até os motoristas dos árbitros na AF Porto são escolhidos a dedo. Fábio Nastro, ex-árbitro da AF Porto, é motorista do árbitro Rui Costa e é muito próximo de Antonio Perdigão.""Reúne-se amiúde com Luís Gonçalves. Almoça, janta… Reunir com o vice da AF Braga não é crime, o problema é quando juntamos as peças, onde é possível perceber que aqui há marosca.""Monteiro da Silva é ao mesmo tempo considerado por quem denunciou estes factos o padrinho de dois árbitros de Braga: Luís Ferreira e Vítor Ferreira. Luís Ferreira, que não desceu de categoria por uns décimos, e desceu Jorge Ferreira, um dos árbitros que o FC Porto não gosta e que era preciso fazer baixar à segunda categoria. Sobretudo era importante que Luís Ferreira permanecesse na 1.ª categoria. Foi o árbitro do Benfica-Boavista da época passada. Este árbitro é um dos poucos que se deixa influenciar por este novo AD."