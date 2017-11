Continuar a ler

Preterido por André Almeida e Douglas na sua posição, Pedro Pereira até podia ganhar ritmo na equipa B... mas lá só fez um jogo, até ao momento. "Não sei porque não joga nem na equipa B. Ninguém me disse nada, eu acompanhei o meu filho durante nove anos. O Pedro está desanimado. Não é caso para estar animado", frisou o pai do atleta, que chegou à Luz por 2,655 milhões de euros num negócio que envolveu ainda a ida de Djuricic para Itália.



Recorde-se que, além de ainda não ter sido opção esta época, Pedro Pereira pouco mais fez na temporada passada, tendo participado apenas no último encontro da Liga NOS, no Estádio do Bessa, frente ao Boavista. Chamado na pré-época, as exibições do lateral não convenceram o treinador mas, agora, a fase irregular que os encarnados atravessam levou António Pereira a ironizar a situação.



"Vê-se que as opções tomadas não têm sido as melhores. Ainda bem para o Pedro que também não é culpado. Não foi explicado por Rui Vitória nem pelo presidente, que foi ele que foi buscar o meu filho a Itália. Claro que nos dois jogos da pré-época ele não correspondeu, porque não estava ao nível", concluiu.







Contratado em janeiro à Sampdoria, Pedro Pereira tarda em impor-se no Benfica. O lateral direito ainda não foi opção em jogos oficiais na equipa principal esta época e quem parece não estar feliz com a situação é o pai do jogador, António Pereira, que criticou o rumo que as águias têm dado à carreira do filho."O maior desejo do Pedro é, eventualmente, regressar a Itália e continuar a carreira dele. O melhor é sair em janeiro. No Benfica não está a fazer nada, está a perder-se e a desvalorizar no mercado (...) O Pedro diz 'oh pai, eu acho que o Rui Vitória não gosta é de mim'", contou esta sexta-feira, em entrevista à TSF.