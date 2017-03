BENFICA 1.ª volta FC PORTO 1.ª volta FC Porto 1-1 Benfica 1-1 Moreirense 3-0 Belenenses 0-0 Marítimo 1-2 Sp. Braga 1-0 Sporting 2-1 Feirense 4-0 Estoril 1-0 Chaves 2-1 Rio Ave 2-0 Marítimo 2-1 V. Guimarães 2-0 P. Ferreira 0-0 Boavista 3-3 Moreirense 3-0

Com o título discutido palmo a palmo, vale a pena olhar para os resultados quefizeram na primeira volta com os adversários que ainda irão defrontar nesta época. E, mais uma vez, não há previsão de que o equilíbrio se desfaça: aliás, bem pelo contrário, irão ficar exatamente com o mesmo número de pontos.

Obviamente que estamos a falar de jogos invertidos - as equipas que cada um defrontou fora irá agora receber, e vice-versa. Ainda assim, dá-se a curiosidade de empate no final do campeonato caso os resultados se repitam. Tudo porque o FC Porto somará mais três empates, enquanto o Benfica terá dois empates e uma derrota.

Neste caso, será preciso recorrer à diferença de golos para atribuir o título de campeão. Os dragões têm vantagem neste momento: 58 golos marcados e 12 sofridos (+46) contra 56-13 do Benfica (+43). Repetindo os resultados da primeira volta, o título iria para... o Dragão, pois a diferença entre golos marcados e sofridos iria ainda aumentar: +56 contra +51.

Autor: Sérgio Krithinas