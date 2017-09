Guarda-redes do Boavista confortou Bruno Varela no final

A expressão de desalento de Bruno Varela após o golo de Fábio Espinho foi sintomática. O guarda-redes sentiu que errou e regressou ao balneário destroçado por se sentir culpado pela primeira derrota sofrida pelo Benfica no campeonato. Estado de espírito difícil de ultrapassar, mesmo que uma das preocupações dos companheiros tenha sido ajudar o internacional sub-21 português a ultrapassar este momento complicado.Entre companheiros de equipa e guarda-redes adversário dividiram-se as palavras de conforto. Frases como "são coisas que acontecem" ou "tens de levantar a cabeça, pois essas coisas só acontecem a quem está lá dentro, ainda mais aos que têm tanto potencial" serviram de alento a Varela. Mesmo assim, e apesar do conforto, o guarda-redes não conseguiu esconder o estado de espírito, ao entrar cabisbaixo no autocarro.

Autores: João Soares Ribeiro e Miguel Amaro