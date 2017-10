Ao entrar em campo para defrontar o Olhanense, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, Svilar estreou-se oficialmente no futebol sénior e, com uma exibição segura, ajudou o Benfica a seguir em frente na competição.O feito, esse, foi difundido pela imprensa belga, que recorda também o facto de o ex-jogador do Anderlecht ter mantido a baliza inviolável. "Teve de esperar um mês e meio para se estrear e, frente a um clube da 3.ª Divisão, conseguiu terminar o jogo sem sofrer golos", escreveu o diário ‘Dernière Heure’. O portal Voetbal Nieuws também destacou o facto de Svilar ter mantido "as redes limpas" no primeiro jogo da carreira.