O relatório do árbitro do Boavista-FC Porto não refere quaisquer ameaças de Luís Gonçalves, ou de outra pessoa, ao intervalo do jogo, tal como acusou esta segunda-feira o Benfica através da conta de Twitter criada para comunicar com a imprensa.

Conforme se pode ler no documento, disponibilizado no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Hugo Miguel referiu várias "ocorrências", mas todas relacionadas com factos ocorridos dentro de campo ou comportamento do público.

Continuar a ler

Por exemplo, o juiz de Lisboa indica o tempo de compensação que deu em cada uma das partes, bem como o facto de lhe ter sido apontada uma luz lazer aos olhos por parte dos adeptos do FC Porto, ou ainda o atraso de 3 minutos no jogo, por responsabilidade do Boavista. O mesmo documento revela que cada elemento da equipa de arbitragem levou para casa duas garrafas de Vinho do Porto, oferecidas pelos axadrezados. Consulte aqui o relatório do árbitro do Boavista-FC Porto.

Autor: Sérgio Krithinas