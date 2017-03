Continuar a ler

Gaspar Ramos: "Presidente foi até onde podia ir"

(ex-vice-presidente)



"O presidente foi até onde podia ir. Esclareceu alguns pontos e mencionou-me relativamente a situações que remontam ao Apito Dourado. Sei do que estava a falar e senti bem isso na pele. Estão a passar-se situações no futebol português que nos deixam preocupados e que devem ser esclarecidas. São situações muito parecidas com o que aconteceu no meu tempo. O guarda Abel, Fernando Madureira... São um grupo que não devia existir. É preciso saber o que se faz."



João Carvalho: "Bem preparado e assertivo"

(ex-presidente do Conselho Fiscal)



"Estava muito bem preparado e deu explicações assertivas, sem fugir a qualquer questão. Viu-se que domina muito bem os vários dossiês do clube, seja de finanças ou sobre jogadores. Antes, o discurso era muito centrado no 'eu', mas agora divide os louros pela restante equipa e isso é importante. Deu para perceber, também, que só pensa deixar o cargo quando o Benfica atingir uma maior estabilidade e isso é, também, uma mensagem de confiança para os benfiquistas."

(ex-presidente)"Os primeiros 20 minutos foram desperdiçados com arbitragem e deveria ter sido mais explorada a vertente do futuro. Deveria ter sido dado mais espaço ao presidente para falar no projeto que tem, no Seixal, numa possível Liga Europeia, etc. Depois, foi importante a garantia de que a dívida financeira será abatida, de forma a colocar o Benfica entre os grandes clubes europeus, terminando a necessidade de vendas. De realçar que o presidente não fugiu a qualquer pergunta e foi sempre sincero."