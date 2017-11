O Benfica LAB é uma das joias da coroa do Seixal, que acompanhou o desenvolvimento do próprio Caixa Futebol Campus. Liderado por Bruno Mendes, de 35 anos e formado em Educação Física pela Faculdade de Motricidade Humana, trata-se de um espaço que nasceu para ser o ‘coração’ do futebol, embora trabalhe com outras modalidades, pois é constituído por uma equipa multidisciplinar.No caso do futebol, aquele departamento monitoriza vários aspetos dos jogadores, como a alimentação, o sono ou a velocidade a que ocorre o desgaste. Sendo que o objetivo é não só prevenir lesões e recuperar os futebolistas, como potenciar o rendimento, o Benfica tem investido na tecnologia. "Acreditamos que a tecnologia e a inovação podem ajudar-nos a ter melhor performance", assumiu o administrador Domingos Soares de Oliveira numa reportagem publicada pela revista ‘Wired’ em maio passado.