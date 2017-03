Foi extremamente complicada a primeira parte do Benfica na recepção ao Borussia Dortmund. Percebeu-se que a estratégia adoptada para impedir construção adversária de fazer a bola chegar consecutivamente a zonas de criação não surtia efeito. Os ataques adversários sucediam-se e somente a felicidade e as intervenções de Ederson iam mantendo o Benfica vivo na eliminatória.

Em Dortmund o caminho para o sucesso passará por duas grandes ideias:

1) Impedir de forma mais assertiva a construção à equipa alemã. Será impensável ser bem sucedido se não conseguir limitar o número de vezes em que os jogadores do Dortmund recebem a bola confortáveis em zonas de potencial perigo. Para tal, e pensando na saída a três da equipa adversária, voltará o Benfica a um sistema com três médios-centro. Um mais defensivo e dois interiores, preparados para impedir progressão dos centrais mais abertos do Borussia. Um possível sucesso não passará tanto pelo pressionar. Mas pelo 'tapar' do caminho. Convidar o Dortmund a subir para explorar a profundidade nas costas da equipa germânica será uma estratégia que poderá causar estragos.

2) Ser corajoso com bola! O Benfica não conseguirá ter demasiado tempo a bola. Mesmo que o pretenda, dificilmente o conseguirá. Contudo, precisam os seus jogadores de ser mais corajosos! Terem menos receio de errarem! A forma avassaladora como o Borussia encostou Benfica atrás na partida da primeira mão, retirou essa valentia. Sobreviver na eliminatória passará sempre por ir à procura de um golo. O Benfica tem qualidade para o procurar. O Dortmund tem lacunas defensivas por explorar. Porém, se não for um Benfica descomplexado a tentar ligar os ataques com bola no chão, independentemente de em determinado ponto poder haver perdas e sofrer contra ataques perigosos, não vai ser possível ultrapassar esta barreira. No fundo, a expressão de uma ideia de que o tentar mais com bola poderá até originar perdas que resultem em golos adversários. Mas, sem o tentar, será só um Benfica à espera do momento em que o Borussia vira a eliminatória.

Dificilmente a partida da Alemanha será um jogo vazio de golos, em função de um poderio ofensivo incrível da equipa do Borussia. Por isso, mesmo quando não tem bola, terá de ser um Benfica à espera do momento ideal para a recuperar para provocar danos nas saídas rápidas para o ataque. Fechar atrás, não arriscando sair com bola no chão para fazer o golo que necessitará na eliminatória, apenas adiará o destino.



