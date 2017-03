Rui Vitória joga na Alemanha - diante do Borussia Dortmund - o acesso aos quartos-de-final da Liga dos Campeões e, naturalmente, dar um passo em frente rumo a um eventual título na prova mais importante de clubes do mundo do futebol. O sonho de voltar a ser campeão europeu há muito que mora na Luz, mas para Rui Vitória esse objetivo depende de muitos fatores. A começar pela sorte, mas há muito mais a jogar..."Todas as equipas, para chegarem ao título europeu, depende de sorte, seja pelos sorteios, pelo momento e pelos potenciais candidatos que ficam pelo camiho. Tudo depende. Mas também depende da capacidade, da grandeza e da capacidade financeira dos clubes. Perguntam-me 'É só o dinheiro que conta?' Não, não é, mas ajuda. Vejam que nós temos jogadores que valorizamos e vem uma outra equipa e leva-o, tira-nos o melhor jogadores. As equipas mais fortes pensam 'onde é que preciso de retocar' e vão buscar esse jogador. Enquanto não tivermos esse poder. Temos de ter a astúcia, recrutar jogadores com qualidade, que não sejam conhecidos e valorizá-los. O caminho é feito nesse sentido, de chegar a coisas mais grandiosas do que aquelas que vivemos até agora. É evidente que se tem de inverter, mas para tal é necessidade estabilidade, assegurar a continuidade dos jogadores, mas também a sua idade tem de ser diferente. Há um conjunto de coisas importantes para ser campeão. Não basta dizer. Trabalhamos com visão. Pode demorar, mas no Benfica temos essa visão", assegurou.E por falar em sorte, a partida na primeira mão foi amplamente vista como um rasgo de fortuna, mas Rui Vitória prefere olhar para trás, para os números, para ressalvar aquilo que os encarnados têm feito na Europa. "Vale o que vale. Ganhámos por 1-0. Fizemos coisas que entendemos que podíamos ter feito melhor. Outras que fizemos bem feitas. Mas também não jogamos contra uma equipa qualquer. Ficámos com 1-0, mas naturalmente que há aspetos, se conseguirmos melhorar, nos podem fazer causar mais perigo. De qualquer das formas, já tivemos tantos jogos com oportunidades para marcar e não ganhámos. Recordo que em 17 jogos de Champions temos 8 vitórias. É somar pontos. Só em 5 não o fizemos... Há aspetos positivos e há que ter-se alguma ponderação. Vale o que vale, aceitou todos os comentários. Mas é outro jogo, outra realidade, tenho de preparar os melhor possível os jogadores, para estarem prontos para dar resposta", explicou.

Autor: Fábio Lima