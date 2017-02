Continuar a ler

Para além disso, na SAD benfiquista acredita-se que a inexistência de castigos só vem agravar ainda mais o atual clima, prejudicial para o futebol português. O emblema da Luz garante que o intuito não é criticar os árbitros, mas sim tentar colocar alguma água na atual fervura.



Foi realizada ainda uma extensa compilação dos lances concretos com alegados erros claros de arbitragem nestes jogos e os encarnados irão munidos desta documentação. Em causa, um total de 37 lances : 13 nos quais os dragões foram alegadamente beneficiados, mais 24 em que as águias terão sido prejudicadas. O Benfica, que até dá conta de um penálti por assinalar ao Sporting no clássico com o FC Porto, alega que os próprios observadores dos árbitros fazem a mesma análise, pelo que esta abordagem se justifica. *

No seguimento do pedido de reunião urgente, Luís Filipe Vieira será depois de amanhã recebido pelo presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes.O responsável máximo das águias será acompanhado de outros elementos do clube e, sabeo principal argumento a colocar em cima da mesa da FPF é a forte coação e intimidação a que, alega o Benfica , os árbitros têm vindo a ser sujeitos nos bastidores desde que o centro de treinos da Maia foi ‘invadido’ por elementos afetos à claque portista Super Dragões. Segundo as águias, este cenário, que apelidam de coação, tem sido uma realidade nos árbitros nomeados para jogos do Benfica e do FC Porto.