Publicidade. Relativamente ao semestre anterior, os rendimentos com patrocínios e publicidade registaram um aumento de 9,3 por cento, originando ganhos de 10,5 milhões de euros.

Bilhética. Se tivermos em conta a venda de bilhetes ao longo dos primeiros seis meses deste exercício, o rendimento é de 7 milhões e resulta de um crescimento de 28,7 por cento.

Gastos com pessoal. Este aumento registado de 3,9 milhões de euros deveu-se ao "esforço efetuado com a contratação de novos atletas e a manutenção da maior parte dos principais jogadores que constituíam o plantel da época passada".

Jonas. A SAD do Benfica revelou ter investido um total de 4,5 milhões de euros para garantir o direito a 40 por cento sobre uma futura mais-valia numa transferência definitiva do jogador para outro clube. Este valor, refere o comunicado, inclui já todos os encargos com serviços de intermediação.

Salvio. Os encarnados desembolsaram, também, 2,6 milhões na renovação do último contrato do extremo argentino. Esse valor engloba encargos com serviços de intermediação e o prémio de assinatura pago ao futebolista.

Sidnei. O Deportivo acionou o direito de preferência pelo defesa-central e, com isso, a SAD benfiquista conseguiu um ganho de 6 milhões de euros com um jogador que tinha deixado o clube em 2013.

Zivkovic. O Benfica já liquidou 4,2 milhões de euros relativos à contratação de Andrija Zivkovic. O valor foi pago à empresa Zile Football Management, detida pelo pai do futebolista, que, recorde-se, chegou ao Benfica depois de ter terminado contrato com o Partizan.

Carrillo. Também a contratação do peruano já resultou num gasto de 2 milhões, pagos à empresa La Fabrica Talent. Restam liquidar pouco mais de 4 milhões.

Mitroglou. Os encarnados já pagaram 5,3 milhões ao Fulham pelo avançado grego.