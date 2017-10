Continuar a ler

"A relva é da responsabilidade da SAD. Se o estádio foi reprovado pelo relvado, não podem ser atribuídas culpas ao clube. Uma pena, pois seria um prémio para os nossos sócios mas o clube nada podia fazer. O relvado não está em péssimas condições mas os clubes grandes têm outras exigências", acrescentou.



SAD diz que seria preciso um "milagre"



Luís Torres, administrador da SAD do Olhanense explica que seria necessário fazer melhoramentos no relvado e na bancada nascente, o que obrigava a "gastos avultados" só para um jogo. "Não era certo que as obras ficassem concluídas em tempo útil", frisa.



Era, conclui Torres, "preciso fazer um milagre" para que o encontro se realizasse na casa da equipa do Campeonato de Portugal. Já Isidoro Sousa queixa-se de não ter sido "informado oficialmente pela SAD desta mudança".



Assim está o relvado do estádio do Olhanense: jogo com o Benfica já tem nova casa

Isidoro Sousa, presidente do Olhanense, lamentou em nome dos sócios e do clube que o palco do encontro com o Benfica referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal (14 de outubro) tenha sido alterado, passando do José Arcanjo, casa dos algarvios, para o Estádio Algarve, devido às condições da relva do recinto de Olhão."Ainda não fui informado oficialmente pela SAD desta mudança. Embora não tenha sido convidado, compareci na reunião de quarta-feira entre SAD do Olhanense, Benfica, FPF e polícia. E saí de lá com a certeza de que a haver alteração de estádio seria pelo relvado e nunca pela bancada. A SAD dispôs ao Benfica mais de 50 por cento dos lugares disponíveis para os seus adeptos, entre bancada central e uma parte do topo norte [n.d.r.: a bancada nascente está desativada]. Quatro mil espectadores seriam suficientes", referiu ao presidente do clube, lembrando que a gestão do tapete verde do José Arcanjo passa pela sociedade anónima.

Autores: João Socorro Viegas, Armando Alves, Nuno Martins