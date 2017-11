Jonas ultrapassou a barreira dos 100 golos, garantido à BTV que é "muito especial" chegar a tal marca "num grande clube" e que "é um sonho que está a ser realizado". O avançado brasileiro confidenciou ainda que o 100º disparo pelo Benfica foi dedicado um jovem médio formado no Seixal, que sofreu duas roturas de ligamentos do joelho consecutivas."Dediquei o golo ao Guga [Gonçalo Rodrigues] que é um menino da equipa B. Teve duas lesões gravíssimas, mas está lá todos os dias connosco, esforçando-se ao máximo para voltar e fazer o que mais gosta. Combinámos que se fizesse um golo ser-lhe-ia dedicado", reiterou o experiente jogador, de 33 anos, que reforçou o estatuto de melhor artilheiro da Liga NOS, somando agora 15 golos.Depois de elogiar a "exibição muito positiva" do Benfica diante do V. Setúbal, reduzido a 10 na 2ª parte e contra quem as águias jogaram "com muita seriedade", Jonas fez um pedido aos adeptos para o jogo de 6ª feira, diante do FC Porto: "O clássico é um grande jogo do futebol português. Espero que todos desfrutem e possam vê-lo. Vai ser um grande jogo e quem ganha é o futebol português."