Continuar a ler

O diretor de comunicação referiu-se ainda aos números de assistências aos jogos e mesmo ao investimento por parte dos patrocinadores assim como "a um conjunto de projetos para o futuro".



Luís Bernardo considerou que "há um grande desespero" dos rivais para "ganhar até face à situação financeira".



Frisando que o Benfica está disponível para dar "todos os esclarecimentos" e que está "tranquilo" quanto às polémicas, o diretor de comunicação falou "em sinais preocupantes" derivados das "armadilhas" que têm sido montadas para "fazer esquecer os maus resultados".



Luís Bernardo confirmou que o Benfica "contactou as entidades competentes" depois de ter sido alertado sobre uma ação concertada de



O diretor de comunicação das águias disse ainda "que é muito preocupante esta inércia". "Isso é mau sinal para a sociedade em todos os setores", sustentou. O diretor de comunicação referiu-se ainda aos números de assistências aos jogos e mesmo ao investimento por parte dos patrocinadores assim como "a um conjunto de projetos para o futuro".Luís Bernardo considerou que "há um grande desespero" dos rivais para "ganhar até face à situação financeira".Frisando que o Benfica está disponível para dar "todos os esclarecimentos" e que está "tranquilo" quanto às polémicas, o diretor de comunicação falou "em sinais preocupantes" derivados das "armadilhas" que têm sido montadas para "fazer esquecer os maus resultados".Luís Bernardo confirmou que o Benfica "contactou as entidades competentes" depois de ter sido alertado sobre uma ação concertada de adeptos do FC Porto para manipular apostas. O diretor de comunicação das águias disse ainda "que é muito preocupante esta inércia". "Isso é mau sinal para a sociedade em todos os setores", sustentou.

Luís Bernardo enumerou este sábado alguns pontos que no seu entender explicam o sucesso do Benfica e nesse contexto falou da saída de Jorge Jesus para o Sporting."O Benfica tem ganho mais porque tem melhores projetos, melhores treinadores, melhores jogadores, melhor formação. O Sporting veio cá buscar Jesus e sentiu isso quase como a conquista de um campeonato", disse o diretor de comunicação do Benfica à BTV.