O polvo começa a perder força. O caminho é continuar a desmascarar a farsa. Por um futebol limpo pic.twitter.com/00S8udd3q4 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 13 de outubro de 2017

A Polícia Judiciária fez esta quinta-feira buscas na Luz no âmbito do chamado caso dos emails. A confirmação começou por ser dada pelo Ministério Público e depois pelo Benfica . Já esta tarde, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, fez um tweet utilizando a imagem de um polvo, ao que juntou um vídeo.A 13 de outubro, Francisco J. Marques já tinha utilizado a imagem de um polvo para falar do caso.A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) confirmou a investigação a um suspeito, no âmbito do caso dos emails do Benfica, por corrupção passiva e ativa. Em comunicado, a PGDL deu conta da emissão de mandados de busca domiciliária e não domiciliária, no âmbito de uma investigação em curso pelos crimes de corrupção passiva e ativa, por parte da nona secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.O Benfica considerou que as diligências efetuadas esta manhã pelo Ministério Público no Estádio da Luz, no âmbito das acusações de influência no futebol através de emails feitas pelo FC Porto, pecam por tardias.Em comunicado, a SAD encarnada referiu que as mesmas ocorreram meia hora depois de noticiadas pela comunicação social.

Autor: Sandra Lucas Simões