A abordagem estratégica de José Couceiro na receção ao líder perpassou a perfeição. Foi por aí que se alinhavou uma exibição paupérrima do Benfica, submergido num oceano de falta de ideias, bem patentes nas doses superlativas de passes errados e de perdas de bola, que desaguaram, nos instantes finais, num futebol direto com Luisão a juntar-se a Jovic e Mitroglou como referência ofensiva, enquanto Jonas, o melhor definidor das águias, procurava unir uma equipa partida, pensando o jogo como médio-centro a mais de cinco dezenas de metros da baliza rivalA elasticidade do 4x4x2, em momento defensivo, dos sadinospermitiu a alternância entre momentos de pressão mais alta, em que estorvou os processos de construção dos encarnados, e um posicionamento mais baixo, até porque João Amaral – mais quinto médio do que segundo avançado – e Edinho, as duas unidades mais ofensivas, mostraram-se sempre disponíveis (1) para participar no processo defensivo. Com isso, os sadinos coartaram a fluidez do jogo interior do Benfica, criando permanentes situações de vantagem numérica nesse espaço e abrindo um fosso entre Pizzi – pressionado por Agu ou Bonilha, argutos a impedirem que se enquadrasse – e Jonas, obstando ao estabelecimento de conexões bem-sucedidas, a que se juntou ainda a ausência dos extremos no espaço interior, não criando linhas de passe dentro do coeso bloco oponente, aspeto que nem a entrada de Rafa dissipou.Restou ao Benfica explorar o jogo exterior, sempre mais fulgurante pelo corredor onde Zivkovic – exímio a cruzar – esteve presente, mas em que o Vitória, sempre com os médios-ala Arnold e Zé Manuel disponíveis para prestarem apoios aos laterais, criou permanentes situações de vantagem numérica que impediram a criação de desequilíbrios.O triunfo desenhou-se, com requintes de malvadez, no único remate enquadrado dos sadinos. Além dos lapsos de Fejsa – perde o duelo para Arnold -, de Lindelöf – brando a controlar a profundidade, permitindo que Edinho se impusesse – e de Cervi – pouco lesto a oferecer apoio a André Almeida –, Zé Manuel, tal como na canção, voou bem alto entre os centrais, enquanto Luisão assistiu, sem reação, ao momento de antecipação aérea do opositor

Autor: Rui Malheiro