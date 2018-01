Joel Obi, médio do Torino, 26 anos, foi ontem apontado ao Benfica por alguma imprensa italiana. De acordo com estas mesmas fontes, o internacional nigeriano foi nos últimos dias alvo de uma abordagem das águias. No entanto, em cima da mesa está ainda a possibilidade de o jogador renovar o seu contrato com o Toro, atualmente válido até junho de 2019.