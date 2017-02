Continuar a ler

"Os factos são factos, há factos e coisas que são evidências: os dois pontos de Guimarães são uma realidade, os dois pontos da Madeira são uma realidade insofismável, os dois pontos com o Nacional - o penálti por marcar é qualquer coisa que ninguém pode desmentir, e os penáltis do Estádio da Luz, por mais voltas que deem… basta ver os protestos agora em Braga para assinalar alguns penáltis… Comparados com os do Estádio da Luz… Não podemos fazer nada, vamos tentar continuar nesta luta pela dignificação do futebol português", explicou Octávio.O diretor leonino falou à saída da audiência no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido a uma nota de culpa por declarações sobre Vítor Pereira na temporada passada, mas mostrou-se tranquilo."A acusação é algo que me ofende em termos de dignidade, em termos de moral. Tenho total confiança no Conselho de Disciplina da Federação, são gente com muita experiência, andam há muitos anos no futebol e eu só posso ser julgado por aquilo que disse e não por aquilo que não disse", concluiu.