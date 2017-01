Continuar a ler

Eis a atualização completa:



Entradas: Pedro Pereira e Filipe Augusto, ambos com contrato até 2022

Saídas: Hélder Costa (15 milhões de euros) e Djuricic (envolvido na transferência de Pedro Pereira)

Empréstimos: João Carvalho (V. Setúbal), Pelé (Feirense), Gilson Costa (Arouca) e Oscar Benítez (Boca Juniors) : Pedro Pereira e Filipe Augusto, ambos com contrato até 2022: Hélder Costa (15 milhões de euros) e Djuricic (envolvido na transferência de Pedro Pereira): João Carvalho (V. Setúbal), Pelé (Feirense), Gilson Costa (Arouca) e Oscar Benítez (Boca Juniors)

O Benfica confirmou esta terça-feira as suas atividades até ao momento no mercado de transferências, com a única novidade a residir na confirmação da saída, por empréstimo, de Oscar Benítez. O médio, de 24 anos, atuar por uma temporada e meia ao serviço do Boca Juniors, isto depois de ter rescindido o contrato de cedência que tinha com o Sp. Braga até final da época Confirmada nesta atualização fica a contratação de Filipe Augusto e ainda o valor pago pelo Wolves por Hélder Costa.

Autor: Fábio Lima