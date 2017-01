O Panetolikos anunciou esta segunda-feira, no seu site oficial, ter assegurado a contratação do médio brasileiro Diego Lopes, futebolista de 22 anos que assinou um contrato válido até final da temporada 2017/18, segundo comunicou o conjunto helénico. No clube grego, Diego Lopes junta-se aos portugueses Miguel Rodrigues e Luís Rocha e ao moçambicano Clésio Baúque.Recorde-se que Diego Lopes chegou à Luz em 2015/16, mas sem sequer vestir (de novo) a camisola encarnada, pois acabou cedido, primeiro ao Kayserispor e depois ao América Mineiro.

Autor: Fábio Lima