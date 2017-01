O Paris SG confirmou esta quarta-feira a contratação do extremo português Gonçalo Guedes, numa nota publicada no seu site oficial na qual revelam que o jovem, de 20 anos, assinou um contrato válido até final da temporada 2020/21.Na notícia, o clube da capital francesa enaltece as qualidades do jogador formado no Seixal, nomeadamente a capacidade para "jogar em todas as posições do ataque, a sua velocidade, drible e combatividade".Recorde-se que Guedes chegou a França na terça-feira, tendo no dia de hoje realizado os imprescindíveis exames médicos prévios à assinatura do contrato com o conjunto gaulês, no qual irá utilizar a camisola número 15.

Autor: Fábio Lima