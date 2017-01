?? We are delighted to announce that Helder Costa has signed for Wolves on a four-and-a-half-year deal. #CongratsCosta pic.twitter.com/jLt0fgVfQh — Wolves (@OfficialWolves) January 30, 2017

Hélder Costa assinou contrato com o Wolverhampton até 2021, num negócio que rendeu 16,2 milhões de euros aos cofres encarnados, um recorde no clube inglês. Este negócio ultrapassa o valor estabelecido aquando da mudança de Ivan Cavaleiro do Monaco para os Wolves, feita por oito milhões de euros, em agosto.O Benfica emprestou Hélder Costa ao clube do Championship em julho e as boas exibições durante os 29 jogos, em que marcou nove golos com a camisola dos Wolves, levaram a que o emblema inglês, onde também alinham os portugueses Sílvio e Ivan Cavaleiro, avançasse para a sua compra definitiva, antecipando-se assim a várias equipas da Premier League que também seguiam o avançado português Hélder Costa fez toda a formação no Benfica, tendo representado a equipa principal numa ocasião e a equipa B em duas épocas, antes de ser emprestado aos espanhóis do Deportivo e aos franceses do Monaco. O jovem avançado torna-se, assim, no quinto jogador a mudar-se para o Championship por valor superior a 11 milhões de euros, depois de Dwight Gayle e Matt Ritchie (Newcastle), Ross McCormack e David Kodjia (Aston Villa).Kodjia é, aliás, o jogador mais caro de sempre do Championship. O avançado costa-marfinense rendeu inicialmente 12,83 milhões de euros, num negócio que, com bónus, chegou aos 17,5 milhões de euros.

Autor: João G. Oliveira