O Benfica renovou contrato com Pizzi e Ederson, dois jogadores com muito mercado e que têm sido cobiçados nesta reabertura de mercado. O médio, de 27 anos, prolongou o vínculo com as águias até 2022 (o atual terminava em 2019) e o guarda-redes, de 23 anos, assinou por mais três temporadas e fica agora ligado ao emblema da Luz até 2023 (tinha contrato até 2020). Este é um bom sinal que a SAD encarnada envia ao mercado, numa altura em que a cobiça pelos dois jogadores aumenta.Segundo comunicou o clube da Luz, Pizzi passa a ter uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, 10 milhões acima do valor que constava no anterior vínculo, assinado em 2013.

Autor: Vanda Cipriano