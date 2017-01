O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação de Simón Ramírez. O defesa-direito chileno, de 18 anos, assinou um contrato válido até 2023.Excluído da convocatória da seleção chilena que vai participar no Campeonato Sul-Americano sub-20, a partir do próximo dia 18, Ramírez será integrado, numa primeira fase, na equipa B das águias, onde cumprirá a fase de adaptação ao futebol europeu e, em particular, ao português.Único jogador com 18 anos ou menos que participou em todos os jogos do Torneio de Abertura como titular, Ramírez foi contratado ao abrigo da estratégia da SAD em levar para o Seixal jovens que possam ser mais-valias desportivas e financeiras.