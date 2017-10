Os golos de Jonas já garantiram até ao momento oito pontos no campeonato ao clube encarnado. Na quarta jornada, em Vila do Conde, o brasileiro evitou a derrota do Benfica marcando o penálti que empatou a partida (1-1). Voltou a marcar na marca dos onze metros frente ao Portimonense, garantido a vitória das águias (2-1). Na deslocação aos Barreiros também assinou o golo solitário dos tetracampeões nacionais garantindo assim mais um ponto (1-1). Seguiu-se a deslocação à Vila das Aves e mais um bis na conversão de mais dois penáltis que carimbaram o triunfo (3-1). Frente ao Feirense, uma vez mais, evitou a igualdade (1-0).