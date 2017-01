Continuar a ler

Refira-se que depois de, na época passada, ter sido uma das primeiras opções do conjunto do 'Championship', o segundo escalão do futebol inglês, Ola John perdeu estatuto e, em 2016/17, disputou apenas 3 encontros incompletos, não tendo marcado qualquer golo.Formado no Twente, da Holanda, e contratado bastante jovem pelo Benfica, o dianteiro a quem muitos vaticinavam uma carreira fulgurante nunca conseguiu impor-se na Luz, acabando por ser cedido, por dois anos, ao clube britânico, pelo qual realizou, na época passada, 33 jogos e marcou 4 golos.