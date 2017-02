Continuar a ler

Uma situação que, na ótica do holandês, acabou por afetar a sua confiança. "Claro que esses momentos mudam tudo. Se estás no Benfica e és sempre opção e, do nada, te mandam sair emprestado, é porque não te mostraste, que não vales para a equipa. A partir dali aparecem as decisões, mas ninguém sabe se são boas ou não. Precisas escolher e eu escolhi: o Deportivo foi essa escolha e preciso sair daqui mais forte", frisou.



Cedido pelo Benfica ao Deportivo Corunha até final da temporada, o holandês Ola John recordou a sua passagem pelo clube da Luz, admitindo que ainda lembra com alguma incerteza a forma como, de repente, deixou de ser opção nos encarnados, sem que nunca ninguém lhe tivesse explicado o porquê."Joguei muito nesse primeiro ano, quase todos os jogos. No segundo, de repente, deixei de jogar e ninguém me deu um motivo. Do nada passas de jogar todos os jogos para não contar e não entendes o porquê. Isso destrói a tua confiança. Seria bom que alguém explicasse as coisas, mas é isto que sucede nos grandes clubes: de repente não jogas e ninguém te dá explicações. Precisas de ser muito forte, porque és muito jovem e, além disso, está longe de casa", começou por recordar, em entrevista ao jornal 'La Voz de Galicia'.

Autor: Fábio Lima