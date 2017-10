O Olhanense-Benfica vai ser realizado no Estádio do Algarve por "impossibilidade de dotar, em tempo útil" o Estádio José Arcanjo de "condições de segurança e de conforto para um espetáculo desta grandeza e importância""O Sporting Clube Olhanense e o Sport Lisboa e Benfica concordaram que o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal será disputado no Estádio do Algarve. Inicialmente marcado para o Estádio José Arcanjo, esta medida, que visa proteger e promover o Futebol Português, deve-se à impossibilidade de dotar, em tempo útil, este recinto das condições de segurança e de conforto para um espetáculo desta grandeza e importância .A FPF foi informada desta situação, mantendo-se a data e hora previamente marcadas para o jogo - sábado, dia 14 de outubro, às 19h00".