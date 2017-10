Continuar a ler

- Equipa provável do Olhanense: Leandro Turossi; Pedro Albino, Ivo Nicolau, Materazzi e André Dias; Pedro Dias, Tiago Jogo e Leleco; Januário, Jefferson Encada e Hassan.- Quem já sabe o que é defrontar o Benfica na Taça de Portugal é Pedro Dias, que esteve frente a frente com as águias, na última época, quando representava o 1º Dezembro: "Nesse jogo por pouco que não aconteceu uma surpresa, porque o Benfica só nos venceu no último minuto dos descontos."- O treinador dos algarvios, Bruno Saraiva, assume-se como benfiquista de coração, mas quer levar a melhor sobre as águias: "Luto sempre pelo melhor resultado, independentemente do adversário. Desejo o melhor ao Benfica, excepto quando tem pela frente o clube que sirvo."- Do lado do Olhanense estará Mohcine Hassan, filho do avançado marroquino Hassan que defendeu as cores do Benfica em 1995/96 e 1996/97. "O meu pai disse-me para me divertir e para marcar um golo, se conseguir."- Júlio César, Jardel, Eliseu e Jonas ficaram fora da convocatória de Rui Vitória devido a lesão. Salvio também falha o jogo com o Olhanense, mas por opção técnica.- Quanto a estreias, poderá haver duas para os encarnados. Mile Svilar deverá ser o titular em Faro, enquanto Douglas, emprestado pelo Barcelona, também fará a estreia no lado direito da defesa.- Rui Vitória prepara várias mudanças para este jogo relativamente ao último compromisso, diante do Marítimo. Uma das novidades poderá ser a inclusão de Krovinovic no onze.- O Benfica estreia-se esta época na competição que venceu em 2016/17, enquanto o Olhanense chega a esta fase da prova depois de ter deixado para trás Almancilense (3-1) e Sp. Lamego (4-1).- Inicialmente, o encontro deveria ser disputado no Estádio José Arcanjo, em Olhão, mas, depois do acordo entre os dois clubes e a Federação Portuguesa de Futebol, foi decidido que a partida seria ‘transferida’ para o Estádio Algarve, em Faro.- Olhanense e Benfica defrontam-se este sábado no Estádio Algarve, a partir das 19 horas, em jogo a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal.