Os responsáveis do emblema algarvio não esperam que o Estádio Algarve esteja lotado. "Acreditamos que a assistência será de 8, 9, 10 mil espectadores", explica Luís Torres.

Ou seja, no máximo, estará meia casa. A capacidade do recinto é de 28 mil lugares, mas, sem as bancadas de topo (dois terços estão encerrados), desce para 21 mil.

