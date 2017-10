O Olhanense está a realizar ao início da noite desta sexta-feira um treino de adaptação no Estádio Algarve, palco do jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, este sábado, frente ao Benfica.A turma de Olhão já esta época atuou no Estádio Algarve mas na pré-época, no Torneio da AF Algarve, no qual se classificou em terceiro lugar: depois de perder com o Farense no desempate por penáltis (0-0 e 3-4), bateu o Louletano (2-1), em jogos de 60 minutos de duração disputados nos dias 29 e 30 de julho.À exceção de Jota, lesionado, e de Amessan, a contas com problemas burocráticos, todos os restantes jogadores estão aptos e convocados para o jogo com o Benfica. Momentos antes da partida o treinador Bruno Saraiva definirá o lote dos 18 que serão inscritos no boletim de jogo.

Autor: Armando Alves