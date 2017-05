Mais uma jornada de campeonato nacional de hóquei em patins e segue tudo como no arranque no topo. Oliveirense, Benfica e FC Porto somaram os 3 pontos em disputa, mantendo as diferenças mínimas no topo, com a turma de Oliveira de Azeméis a comandar com 60, mais 1 do que o Benfica e 2 do que o FC Porto.Esta tarde, ao mesmo tempo que os dragões batiam o Sporting, por 4-3 , a Oliveirense também sofreu para passar em casa do lanterna vermelha Sanjoanense, conseguindo um apertado triunfo por 4-2. É que, a cerca de cinco minutos do final, o marcador estava em 2-2, empate que seria desfeito pelos golos de Jepi Selva (45') e Nuno Araújo (50').Mais tranquila acabou por ser a vitória do Benfica, em casa do Paço de Arcos. Os encarnados triunfaram por 12-4, com o habitual João Rodrigues a ser figura, ao marcar cinco golos. Inesperado acabou por ser o segundo melhor marcador das águias, o jovem Gonçalo Pinto, com um póquer.

Autor: Fábio Lima