Os onze com mais minutos

Com a goleada sobre o V. Guimarães, o Benfica beijou um inédito tetracampeonato e, curiosamente, a equipa lançada por Rui Vitória no embate com os minhotos corresponde à lista dos onze jogadores das águias mais utilizados na Liga, até ao momento, com única exceção para Jiménez – Mitroglou somou mais minutos.No topo do ranking está Lindelöf e, logo a seguir Pizzi, que aguentou mais de uma volta completa em risco de exclusão. Nélson Semedo ocupa o último lugar do pódio, sendo necessário destacar que, apesar das lesões, Grimaldo ou Jonas selaram o tetra com mais minutos que os concorrentes diretos.Paulo Lopes, Kalaica, Pedro Pereira e Marcelo Hermes formam, de resto, o quarteto que ainda pode ser campeão na última ronda.