A Elite Soccer Enternainment, empresa que estava encarregue de organizar a Eusébio Cup, emitiu esta terça-feira um comunicado no qual explica a razão que levou ao cancelamento do duelo entre Benfica e Rangers FC , que estava agendado para esta sexta-feira."Devido a razões imprevistas e à escassa venda de bilhetes não foi possível à ESE cumprir as garantias dadas ao Benfica e ao Rangers em relação aos termos e condições previamente acordados", pode ler-se na nota da empresa, partilhada nas redes sociais pelo programa Superscoreboard, da Clyde 1, que deixa ainda claro que "a situação vai além do controlo e responsabilidade de qualquer um dos clubes".No mesmo comunicado, a ESE garante ter "o máximo respeito por Benfica e Rangers, assim pelos adeptos". "Têm havido muitos rumores e especulações, colocando os adeptos do Rangers como culpados, por não terem comprado bilhetes. É algo falso e a Elite Soccer Enternainment pretende negar essa alegação. Lamentamos imenso o que sucedeu, e queremos estender as nossas desculpas aos clubes envolvidos e aos seus adeptos por quaisquer inconvenientes causados, assim como à família de Eusébio", pode ainda ler-se no comunicado, que finaliza com o desejo de que, no futuro próximo, seja possível a empresa trabalhar com ambos os clubes.

Autor: Fábio Lima