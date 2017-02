O Benfica defende que os erros de arbitragem já custaram oito pontos no campeonato. Em causa estão quatro jogos: ambos com o V. Setúbal, com o Marítimo e com o Boavista.

Por isso, vale a pena recordar a opinião de Marco Ferreira, antigo árbitro internacional e colunista de Record, sobre o trabalho dos juízes nas partidas em causa.