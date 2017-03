deu-se a conhecer no Europeu Sub-17 que se disputou no último verão, ao sagrar-se o melhor marcador da competição. É um jogador de área, excelente finalizador, sobretudo de cabeça. Evoluiu muito do ponto de vista tático (individual e coletivo), mas ainda comete alguns erros posicionais. Um hipotético sucessor de Mitroglou.tem apenas 17 anos, mas atua de forma regular na equipa B. Dispõe de um grande talento, evidenciado na capacidade técnica e tomada de decisão fantástica. Descobre soluções onde parece ser impossível. Um jogador na linha de Pizzi.O capitãotambém já integrou convocatórias da equipa principal. É um líder, excelente comunicador, lidera a linha defensiva (e toda a equipa) como ninguém. Não é rápido no deslocamento, mas demonstra excelente sentido posicional e antecipação. Pode substituir Lindelöf ou Luisão.também é presença habitual às ordens de Hélder Cristóvão. Com um raio de ação muito grande, prefere atuar como médio-centro. Boa capacidade de passe e visão de jogo acima da média, apresenta grande qualidade na fase de construção, além do bom sentido posicional com e sem bola. Enquadra-se no perfil de Fejsa.