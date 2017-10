Luís Filipe Vieira revelou aqueles que foram os momentos mais marcantes desde que assumiu a presidência do Benfica, há praticamente 14 anos."Dos momentos mais marcantes, todos eles marcaram família benfiquista: mortes de Fehér e Eusébio. Foram mesmo os mais marcantes. O resto são vitórias, os títulos vão passando com orgulho neles. No caso do Fehér, foram três dias sem ir à cama. No caso de Eusébio, estava acordado às 4/5 da manhã a comunicar que ele tinha morrido. Foram dos momentos mais marcantes pela negativa. Mesmo, mesmo marcantes. Na parte positiva, o primeiro título de campeão, com José Veiga, o capitão Simão e o treinador Trapattoni. Um título celebrado no Bessa, inimaginável para mim, a despedida do Porto dificilmente será igual, milhares e milhares de pessoas. A chegada ao aeroporto Sá Carneiro foi impressionante, estava a ver que não conseguíamos embarcar. O último título, o tetra. Não dei a ideia de que estava a viver intensamente, mas foi aquele que me deu um gozo imenso. De todos os benfiquistas, como deve imaginar. Todos os títulos ficam dentro de mim. O de futsal, em Loures. Ao fim e ao cabo, a minha casa e a dos benfiquistas, muitas alegrias e poucas tristezas", disse o líder das águias à BTV.