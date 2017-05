As duas equipas portuguesas com lugar assegurado na fase de grupos da Liga dos Campeões 2017/18 já sabem em que pote estarão no sorteio que irá decorrer a 24 de agosto.

Na qualidade de campeão de um dos sete melhores países do ranking UEFA, o Benfica já sabe que estará entre os cabeças de série. Assim, é seguro que não irá defrontar Real Madrid, Bayern Munique, Chelsea, Juventus, Monaco, Spartak Moscovo e Shakhtar Donetsk.

No caso do FC Porto, beneficia do seu coeficiente de 98,866 pontos para estar no grupo imediadiatamente a seguir. No pote 2, os dragões têm já a garantia de evitar Barcelona, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Manchester City. Se o Sevilha passar o playoff, também irá para o pote 2 e será outro dos adversários que os dragões irão evitar. O mesmo acontecerá com o Manchester United se vencer a Liga Europa: terá lugar assegurado na fase de grupos da Champions e no pote 2. Quanto ao Sporting, terá uma missão espinhosa no playoff. Caso consigam chegar à fase de grupos, os leões deverão ser colocados no pote 4, onde já têm lugar assegurado Feyenoord e RB Leipzig.

Autor: Sérgio Krithinas