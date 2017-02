Rui Vitória deixou rasgados elogios ao Chaves, o próximo adversário do Benfica (na sexta-feira, às 21 horas, na Luz), destacando a excelente campanha dos flavienses e a sua forma de atuar. No entanto, lembrou que na mente dos encarnados só estão os três pontos."O Chaves tem feito uma campanha muito positiva. É uma equipa que tem trabalhado muito bem, com pormenores que temos de saber controlar. Sai com muito critério para o ataque e quando vai, vai com perigo, mesmo sem envolver muitos jogadores. É uma equipa que nos vai causar problemas, como as outras que vieram cá. Mas isto não muda em nada a nossa forma de estar. Queremos dar continuidade aos resultados que temos tido e queremos ganhar", referiu o treinador das águias, em conferência de imprensa.