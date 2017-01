Continuar a ler

O holandês saiu da Luz um ano antes de terminar contrato, por comum acordo.O agora campeão europeu fechou a época no 3.º lugar da Liga, a dois pontos do líder (FC Porto).. Logo após o empate na 1.ª jornada da Liga (Leixões), Santos é despedido, regressando Camacho. Em março de 2008, o espanhol demitiu-se, alegando incapacidade para dar a volta à desmotivação dos jogadores. Até final, assumiu Chalana.. O espanhol assinou por duas épocas, mas cumpriu apenas uma, depois do 3.º lugar na Liga, a 11 pontos do FC Porto. Venceu uma Taça da Liga.. Saiu em final de contrato, depois de ter vencido três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco Taças da Liga.. Chegou há ano e meio e depressa conquistou SAD e adeptos. Até agora, leva um campeonato, uma Taça CTT e uma Supertaça.