Óscar Benítez está a um pequeno passo de rumar ao Boca Juniors. O próprio treinador ‘xeneize’, Guillermo Barros Schelotto, confirmou que "nas próximas horas o negócio deverá ficar fechado", pelo que o polivalente dianteiro irá interromper o seu trajeto no Sp. Braga, onde estava cedido até final desta época.

De acordo com a imprensa argentina, o Boca Juniors tem previsto amarrar Benítez a título de empréstimo por 18 meses, com opção de compra de 50 por cento dos direitos económicos no final do mesmo. Os diários locais sublinham que, nesta operação, o Boca Juniors contou em forte medida com o interesse do jogador em representar o emblema de Buenos Aires.

