Seferovic marcou ontem o primeiro dos três golos do Eintracht Frankfurt num particular com o Changchun Yatai FC. Os alemães ainda tentam fazer dinheiro com o avançado. "Estamos tranquilos. Seria bom se fizéssemos uma transferência. Esta janela é a única opção, mas não está nas nossas mãos", atirou Bruno Hübner, diretor desportivo do Eintracht.