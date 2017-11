Quem viver verá ... Não duvidem !!! A post shared by Valdemir Barbosa (@valdemirsilvaalmeida) on Nov 10, 2017 at 11:50am PST

Sempre bastante ativo nas redes sociais, o pai de Gabriel Barbosa deixou esta sexta-feira a entender que o avançado poderá efetivamente regressar ao Santos. Foi através da publicação de um vídeo do filho a jogar pelo Peixe, na rede social Instagram, que Valdemir Barbosa deu uma possível pista quanto ao futuro do avançado de 21 anos, que está cedido pelo Inter Milão ao Benfica até final da época. E se o vídeo deixa a entender algo, a legenda... muito mais: "Quem viver verá ... Não duvidem!!!"Na publicação foram vários os adeptos santistas que rapidamente reagiram: uns perguntando se o regresso era possível e outros a pedir o seu retorno.De resto, refira-se que na sua conta de Instagram o pai de Gabriel Barbosa tem por hábito partilhar mensagens de apoio ao seu filho e também vídeos deste a atuar pela formação paulista. Num deles até deixou um comentário (em resposta a um seguidor) no qual promete o retorno do filho à Vila Belmiro. " Logo voltará a dar alegria para a Nação Santista. Nos aguardem", escreveu.

Autor: Fábio Lima