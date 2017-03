Segundo o Relatório e Contas do 1.º semestre de 2016/17, enviado pelo Benfica à CMVM, as águias ainda têm mais de 4 milhões de euros por liquidar da aquisição de Zivkovic. Esse valor, refira-se, é devido ao pai do jogador, mais concretamente a uma empresa por ele criada, sendo que a SAD encarnada desembolsou um total de 6 milhões para garantir os serviços do ex-Partizan.Ora, segundo os dados que podem ser encontrados na internet, a empresa detida por Jovica Zivkovic (Zile Football Management) foi criada a 27 de junho de 2016, poucos dias antes de o Benfica oficializar a contratação do futebolista. E é a essa mesma empresa que as águias terão de liquidar, ainda, 4,2 milhões de euros, sendo que a lei obriga a que a Zile Football Management esteja registada na federação. Só dessa forma poderá receber a comissão devida.No mesmo Relatório e Contas é possível observar que os encarnados terão de pagar (a essa empresa) "um prémio de 3 milhões de euros em caso de uma futura transferência" de Andrija Zivkovic para outro clube. O jogador, recorde-se, assinou pelo Benfica depois de ter terminado contrato com o Partizan, sendo que, para convencê-lo a assinar - e face à concorrência existente -, a SAD aceitou pagar um prémio de assinatura de 6 milhões.

Autor: Pedro Ponte